Кара небесная: студента, потушившего сигарету об икону, наказали на Кубани

По данным правоохранительных органов, студент разместил в соцсети снимки, на которых тушит сигарету об икону у храма Архангела Михаила в Горячем Ключе.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Студент техникума в Краснодаре, опубликовавший в соцсети снимки, на которых он тушит сигарету об икону в храме Горячего Ключа, получил девять суток за неповиновение сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительной информации полиции, студент краснодарского монтажного техникума разместил в соцсети снимки, на которых тушит сигарету об икону у храма Архангела Михаила в Горячем Ключе. По выявленным материалам правоохранители начали разбирательство.

"Проведение проверки по материалам продолжается. Сегодня суд назначил девять суток студенту по административному правонарушению", — сказали в ведомстве. Собеседник уточнил, что молодой человек задержан по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).