14:43 12 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Солнце

Астрономы предсказали скорое резкое снижение активности Солнца‍

© betmari
В мире
Получить короткую ссылку
45 0 0

Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Солнце станет более холодным и тусклым к 2050 году, прогнозируют астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает РИА Новости.

Ученые считают, что эти изменения станут результатом "гранд-минимума" солнечной активности — периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется, образуя меньше пятен и излучая меньше ультрафиолета.

В своем исследовании специалисты пронаблюдали за излучением схожих с Солнцем звезд на протяжении 20 лет и на основе этих данных пришли к выводу, что Солнце станет более тусклым к середине XXI века.

Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет. При этом, по расчетам астрономов, к 2050 году температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, зафиксированного в период примерно с 1645 по 1715 годы. Тогда, по подсчетам астронома Эдварда Уолтера Маудера, вместо обычных 40-50 тысяч на Солнце образовалось всего лишь 50 пятен.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Запуск ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган
    ПРО ракеты

    Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?

  • Книги и портрет Чингиза Айтматова. Архивное фото
    Айтматов навсегда

    В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.

  • Фемида, архивное фото
    Обжалованию подлежит

    Авторы информационного агентства "Регнум", приговоренные к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, подали апелляционную жалобу.

  • Врач скорой помощи
    Работать надо лучше!

    На латвийской платформе общественных инициатив ManaBalss.lv стартовал сбор подписей против повышения зарплат врачей.

  • Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, архивное фото
    Конец идентичности

    Почему в Литве опасаются, что продолжение укрепления Евросоюза обернется потерей национальной идентичности республики?

  • Член общественного совета при УФМС города Москвы Юрий Московский, архивное фото
    Я – гражданин!

    Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский рассказал, как молдавские жители могут получить гражданство России.

  • Суд, архивное фото
    Кладбищенское дело

    Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.

  • Перед началом операции
    В квартире газ…

    Стали известны подробности ЧП под Самаркандом, где в результате взрыва газа погибли шесть человек. В том числе четверо детей.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
    Поедем, поболеем!

    Премьер-министра Эстонии Юри Раттас отправился в Южную Корею, чтобы поболеть за эстонских атлетов и встретиться со своим коллегой Ли Нак Йеном.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018
Свадьба животных в Перу
В Перу хозяева кошек и собак устроили свадьбу для своих питомцев
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia