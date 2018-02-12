Денежную компенсацию выплатят семьям погибших на борту Ан-148

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Соответствующее решение принял глава региона Валерий Радаев.

Такую же сумму родным жертв выплатят власти Оренбургской и Ленинградской областей. Также правительство Оренбуржья открыло благотворительный счет для сбора пожертвований.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Власти Оренбургской области заявили, что передадут рейс Орск-Москва другому авиаперевозчику.

Спасательные работы

На месте крушения спасатели обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Опубликован список пассажиров упавшего в Подмосковье самолета

"Были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших", — рассказал начальник караула 127-й поисково-спасательной части Алексея Беседина, который первым оказался на месте крушения.

Добраться до места падения самолета было непросто. Спасателям пришлось идти пешком, пожарные машины бы просто не проехали, увязнув в сугробах.

"Шли где-то метров 600-700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно. Был сильный ветер и шел мокрый снег", — отметил Беседин.

Поисково-спасательная операция началась вчера и завершилась ночью. Сейчас место крушения обследуют около девяти беспилотников. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

Кадры с места крушения АН-148 в Подмосковье>>