Рок-группа Metallica получила "Нобелевку по музыке"

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Американская рок-группа Metallica стала обладателем престижной шведской музыкальной премии Sweden's Polar Prize, которую называют "Нобелевской премией по музыке", сообщает BBC News.

"В этом году Polar Music Prize присуждается американской группе Металлика. Со времен произведений Вагнера и Чайковского это единственная группа, чья музыка одновременно эмоционально сложная и легко воспринимаемая. Металлика придала рок-музыке совершенно новую форму. Сила музыкальных альбомов группы помогла миллионам поклонников избавиться от чувства отчуждения в мире", – передает слова судей Британская вещательная компания.

Призовой фонд премии, как говорится в сообщении, составляет 90 тысяч евро. Победителям деньги будут вручены в Стокгольме в текущем месяце.

"Это отличная оценка всего, что мы сделали за последние 35 лет. В то же время, мы чувствуем себя в расцвете сил, а впереди много хороших лет". – прокомментировал барабанщик группы Ларс Ульрих.

Публикация от Metallica (@metallica) Фев 14, 2018 в 12:00 PST

Вокалист и гитарист Джеймс Хетфилд добавил, что он лично и вся группа благодарны за награду.

Рок-группа объявила, что призовые деньги пойдут в бюджет их благотворительной организации "Все в моих руках" (All Within My Hands), которая занимается поддержкой людей, нуждающихся в еде и жертв природных бедствий.

Metallica стала первой рок-группой, которой досталась "Нобелевская премия по музыке". Ранее она присуждалась Полу Маккартни, Джону Митчеллу, Чаку Берри и BB King, директору Афганского Национального института музыки доктору Ахмаду Сармасту.

Группа за последние 30 лет продала более 125 миллионов альбомов. Первые из них — Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets считаются классикой рока, но именно Black Album вывел их творчество на массовую аудиторию, выпустив хиты Enter Sandman и Nothing Else Matters.

За последние годы творчество группы вышло за рамки классического рока – был записан альбом с симфоническим оркестром, а также выпущен документальный фильм "Some Kind of Monster" о развитии отношений внутри группы.

Музыкальная премия Sweden's Polar Prize была основана в 1989 году Стигом Андерсоном, менеджером шведской музыкальной группы Abba.