Минэкономразвития России рассказало о подготовке к запуску движения по мосту в Крым

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. К декабрю автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив, сказал РИА Новости заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

"Инфраструктура к этому будет готова — и "Таврида" до пятого участка (развязка у Симферополя), и автоподходы (к мосту в районе Керчи)", — отметил он.

Назаров напомнил, что строительство инфраструктуры синхронизировано с возведением транспортного перехода через Керченский пролив. Со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы, — ориентировочно после окончания отопительного сезона.

В середине января министр транспорта Максим Соколов отмечал, что автодорожную часть моста в Крым должны завершить уже в этом году. По его словам, говорить о точной дате открытия можно будет ближе к весне.

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Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства (две полосы) планируется сдать к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020-го. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Стоимость строительства "Тавриды" — 163 миллиарда рублей.