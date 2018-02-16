Жители Китая встретили Новый год Желтой собаки

Новый год именуется в Китае Праздником весны и отмечается согласно лунному календарю.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Жители Китая празднуют Новый 4716 год под покровительством Желтой Земляной Собаки. Согласно лунному календарю, праздник весны Чуньцзе принесет в каждый дом стабильность и гармонию.

Подготовка к Новому году начинается в Китае за несколько недель, а отдельное место в новогодних расходах занимают красные конверты с деньгами, которые принято дарить близким в качестве оберега.

Праздновать китайский Новый год принято в кругу семьи, поэтому в это время жизнь в китайских городах практически вымирает. На дорогах и улицах становится безлюдно, все магазины закрываются, и даже крупные компании уходят на длительные каникулы.