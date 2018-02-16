22:13 16 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина с китайским флагом во время фейерверка в честь китайского Нового года в Нью-Йорке, США

Жители Китая встретили Новый год Желтой собаки

© REUTERS/ Andrew Kelly
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Новый год именуется в Китае Праздником весны и отмечается согласно лунному календарю.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Жители Китая празднуют Новый 4716 год под покровительством Желтой Земляной Собаки. Согласно лунному календарю, праздник весны Чуньцзе принесет в каждый дом стабильность и гармонию.

Подготовка к Новому году начинается в Китае за несколько недель, а отдельное место в новогодних расходах занимают красные конверты с деньгами, которые принято дарить близким в качестве оберега.

Праздновать китайский Новый год принято в кругу семьи, поэтому в это время жизнь в китайских городах практически вымирает. На дорогах и улицах становится безлюдно, все магазины закрываются, и даже крупные компании уходят на длительные каникулы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скелетонист Акваси Фримпонг из Ганы
Самые необычные шлемы скелетонистов
Ой да Масленица: готовим блины с клубничным джемом
"Ай да Масленица!": готовим блины с клубничным джемом
Выборы президента России
Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia