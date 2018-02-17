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Здание МИД Германии, архивное фото

Германия назвала условия отмены антироссийских санкций

© AFP 2018/ JOHANNES EISELE
В мире
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Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз считает американские санкции против России более чем неоднозначными, и отметил, что Россия остается "большим европейским соседом"

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль связал отмену санкций против России с вводом миротворцев ООН в Донбасс, сообщает

Об этом немецкий министр заявил во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Считаю правильной идею российского президента… о вводе "голубых касок" в Донбасс. Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сказал Габриэль.

Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Германия может обеспечить инвестиции для Донбасса, если из района будут отведены тяжелые вооружения и будет сохраняться перемирие.

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Как отметил министр, Россия "остается большим европейским соседом", несмотря на разницу во мнениях на многие вопросы и трактовках. Только вместе с Москвой можно обеспечить стабильность в Европе.

Кроме того Габриэль заявил, что Евросоюз считает американские санкции против России более чем неоднозначными, поскольку они имеют экстерриториальное значение.

Российский и немецкий министры провели встречу в субботу. Также они обсудили сделку с Ираном по атому и развитие ядерной программы КНДР. Как отметил Габриэль, решить северокорейскую проблему можно только в сотрудничестве с Россией.

В 2014 году Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели санкции против России из-за ситуации на Украине. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время в ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости их отмены, однако обычно европейские политики увязывают этот процесс с выполнением Минских соглашений. Россия не раз заявляла, что не является ни стороной этих договоренностей, ни участницей конфликта на востоке Украины.




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