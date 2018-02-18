Сторонники Саакашвили в Киеве требуют отставки президента Украины

Несколько тысяч человек собрались в центре украинской столицы, где перед собравшимися выступают сторонники Саакашвили; позже и сам политик вышел на связь

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.

В центре Киева проходит акция протеста, в которой принимают участие несколько тысяч человек. Сначала протестующие прошли колонной по Владимирской улице на Михайловскую площадь, где соорудили сцену и устроили вече. В руках у людей находятся государственные флаги Украины и красно-черные полотнища украинских националистов.

Перед собравшимися выступают сторонники Саакашвили. Помимо отставки украинского лидера участники митинга требуют проведения досрочных выборов в Верховную раду и формирования нового состава правительства.

Акция проходит без личного присутствия Саакашвили. Позже политик вышел на связь со своими сторонниками по средствам трансляции на странице в Facebook.

"Приветствую вас. Я очень горжусь теми, кто собрался сейчас на площади. (Президент Украины Петр — Sputnik) Порошенко выбросил меня силой из страны и думал, что он решил для себя проблему… Люди выходят не за Саакашвили, люди выходят за Украину… Украинский народ уже ничем не остановить", — заявил Саакашвили.

В понедельник экс-президента Грузии украинские власти выслали в Польшу. Погранслужба подтвердила его прибытие в Варшаву. Спустя пару дней Саакашвили отправился в Нидерланды, где ему выдали удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.