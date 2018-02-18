17:56 18 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Акция с требованием отставки президента Украины П. Порошенко в Киеве

Сторонники Саакашвили в Киеве требуют отставки президента Украины

© Sputnik. Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
7 0 0

Несколько тысяч человек собрались в центре украинской столицы, где перед собравшимися выступают сторонники Саакашвили; позже и сам политик вышел на связь

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.

В центре Киева проходит акция протеста, в которой принимают участие несколько тысяч человек. Сначала протестующие прошли колонной по Владимирской улице на Михайловскую площадь, где соорудили сцену и устроили вече. В руках у людей находятся государственные флаги Украины и красно-черные полотнища украинских националистов.

Перед собравшимися выступают сторонники Саакашвили. Помимо отставки украинского лидера участники митинга требуют проведения досрочных выборов в Верховную раду и формирования нового состава правительства.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© Sputnik. Алексей Вовк
Верните меня в Украину: Саакашвили требует правосудия по-украински

Акция проходит без личного присутствия Саакашвили. Позже политик вышел на связь со своими сторонниками по средствам трансляции на странице в Facebook.

"Приветствую вас. Я очень горжусь теми, кто собрался сейчас на площади. (Президент Украины Петр — Sputnik) Порошенко выбросил меня силой из страны и думал, что он решил для себя проблему… Люди выходят не за Саакашвили, люди выходят за Украину… Украинский народ уже ничем не остановить", — заявил Саакашвили.

В понедельник экс-президента Грузии украинские власти выслали в Польшу. Погранслужба подтвердила его прибытие в Варшаву. Спустя пару дней Саакашвили отправился в Нидерланды, где ему выдали удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Грузовик едет по лесной дороге недалеко от деревни Крево
Зима в фотографиях со всего мира
Макдональдс открылся в Мосуле
"Макдоналдс" открылся в Мосуле
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia