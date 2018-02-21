Генсек НАТО: Россия не угрожает альянсу

В конце прошлой недели на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что "ядерная угроза снова находится на повестке дня", так как "Россия нарушает договор РСМД".

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Foreign Policy, что Россия не угрожает альянсу, хотя несколько дней назад утверждал обратное.

"Во-первых, мы не видим никакой угрозы в отношении какой-либо из стран — участниц НАТО, а о гипотетических ситуациях я всегда говорю с осторожностью" — сказал он.

В конце прошлой недели на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что "ядерная угроза снова находится на повестке дня", так как "Россия нарушает договор РСМД". Буквально через день он обвинил Москву в развязывании "новой ядерной гонки" и добавил, что "партнеры по НАТО встревожены".

Москва в последние годы не раз выражала озабоченность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс постоянно расширяет инициативы, объясняя свои действия "сдерживанием российской агрессии". Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.