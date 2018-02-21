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Сдача ЕГЭ по математике в школах России

ЕГЭ в России переведут в электронный формат

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В мире
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В ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в дальнейшем планируют перевести на электронный формат, для организации нововведений будут использоваться технологии блокчейн и облачные вычисления. Об этом заявил замминистра образования и науки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

"Информационные технологии, которые сейчас стремительно меняют мировую экономику, промышленность и финансы, придут и в образование. Я уверен, что в организации ЕГЭ найдут широкое применение облачные технологии. Кстати, мы сегодня их уже активно используем при обработке результатов после сканирования работ", — сказал Кравцов на международной конференции "Образ будущего и компетенции 2030".

При этом технология блокчейн, по его мнению, даст возможность безопасно сохранять любые данные, в том числе информацию об индивидуальных достижениях каждого обучающегося, обеспечивая сохранность этих данных.

"Развитие технологий проведения ЕГЭ позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает их ненужными, так как полностью исключит возможность вмешательства человеческого фактора, каких-либо утечек, сделает бессмысленными различного рода шпаргалки", — добавил Кравцов.

По его словам, в дальнейшем в ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента. Так, например, в экзамен войдет проведение виртуального эксперимента или моделирование определенной ситуации. Сама оценка знаний, по мнению замминистра, также будет проводиться с использованием компьютерных технологий.

"Также мы надеемся, что для оценки творческой части заданий будут применяться компьютерные интеллектуальные системы проверки. И также мы в этом направлении работаем", — сказал он.

Кроме того, Рособрнадзор продолжит развивать технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов, и возможно, в будущем варианты КИМ для участников ЕГЭ будут формироваться сразу в аудитории, заявил Кравцов.




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