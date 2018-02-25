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Наглый крокодил украл у рыбака улов

Крокодил, ограбивший рыбака, попал на видео

© youtube/ViralHog
В мире
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Видео снял американский рыбак и опубликовал на YouTube

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Наглый крокодил отобрал улов у рыбака, видео с курьезным случаем попало на YouTube, сообщает РИА Новости.

Видео было снято в американском штате Флорида. На кадрах мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил. Рыбак попытался криком отпугнуть животное, но огромная рептилия сорвала "добычу" прямо с крючка.

Судя по всему, рыболов нисколько не боится хищника, а только выражает возмущение и досаду из-за потерянного улова.




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