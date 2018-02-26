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Сирийские национальные силы вошли в Африн

Турция заявила о нейтрализации 2059 боевиков в Африне

© AFP 2018/ George Ourfalian
В мире
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Ранее генштаб сообщил о потерях турецкой армии с начала операции в Африне, которые составили 33 человека убитыми и более 150 ранеными.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 2059 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство"*, сообщает генеральный штаб Турции в понедельник.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2059 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ*", — говорится в заявлении генштаба.

Ранее генштаб сообщил о потерях турецкой армии с начала операции в Африне, которые составили 33 человека убитыми и более 150 ранеными.

Турецкие танки
© AFP 2018/ NAZEER AL-KHATIB
Турция ввела танки в сирийский Африн

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Запрещенная в России террористическая организация




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