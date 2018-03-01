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Машины скорой помощи в США

На военной базе в США после вскрытия конверта пострадали 11 человек

© Sputnik. Филипп Кравцов
В мире
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Трое военных пожаловались на жжение кожи рук и лица, у одного пошла кровь из носа.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. После вскрытия конверта с неизвестным веществом на военной базе недалеко от Вашингтона пострадали одиннадцать человек, сообщили в Twitter спасатели.

Трое военных пожаловались на жжение кожи рук и лица, у одного пошла кровь из носа.

Пожарные уточнили, что трое госпитализированных находятся в стабильном состоянии.

Расследование ведется в сотрудничестве с ФБР. Здание, где произошел инцидент, эвакуировали. Вскоре после ЧП база вернулась к нормальной жизни, некоторые ее подразделения возобновили работу.




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