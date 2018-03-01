На военной базе в США после вскрытия конверта пострадали 11 человек

Трое военных пожаловались на жжение кожи рук и лица, у одного пошла кровь из носа.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. После вскрытия конверта с неизвестным веществом на военной базе недалеко от Вашингтона пострадали одиннадцать человек, сообщили в Twitter спасатели.

Engine 161’s crew evacuated and decontaminated 11 patients from the hazard area, all evaluated by EMS-3transported to area hospital. All units have picked up, scene turned over to @FBIWFO @FBI pic.twitter.com/cAbNW75zOJ — IAFF LOCAL F253 (@FortMyerFire) 28 февраля 2018 г.

Трое военных пожаловались на жжение кожи рук и лица, у одного пошла кровь из носа.

Пожарные уточнили, что трое госпитализированных находятся в стабильном состоянии.

Расследование ведется в сотрудничестве с ФБР. Здание, где произошел инцидент, эвакуировали. Вскоре после ЧП база вернулась к нормальной жизни, некоторые ее подразделения возобновили работу.