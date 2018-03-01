Скандальный закон о холокосте и бандеровцах вступил в силу в Польше

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. В Польше вступил в силу скандальный закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, а также обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам, сообщает РИА Новости.
Документ еще на стадии проекта вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.
Несмотря на резонанс, президент Польши Анджей Дуда подписал документ, но после направил его на рассмотрение Конституционного суда.
Что теперь вне закона
Сейчас за употребление выражения "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками нацистов, грозит штраф или лишение свободы до трех лет. Такое же наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.
Наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные преступления.
Резкая реакция Израиля
Закон вызвал негативную реакцию в израильских политических кругах. Так, министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал отозвать посла из Варшавы. В ответ на это спикер сената Польши Станислав Карчевский пригрозил осложнением отношений между странами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что категорически против уголовного преследования за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой.
"Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать холокост", — говорится в заявлении главы правительства.
Его поддержал и лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог. Он обратился к премьеру и главе МИД с требованием отозвать посла в Польше для проведения консультаций. "С нашей точки зрения, закон недопустим", — заявил Герцог.
Его соратница по левоцентристскому блоку "Сионистский лагерь", экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни назвала польский закон "попыткой отрицать исторические факты и соучастие ряда поляков в холокосте".
Украина тоже недовольна
В Киеве закон также вызвал резкие протесты. Еще на этапе обсуждения националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".
Особое недовольство на Украине вызывает негативная трактовка со стороны Польши личности Степана Бандеры, который был лидером "Организации украинских националистов"* и одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА).
Представители "Свободы" даже зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА* наряду с государственным.
Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".
Не принесла желаемых результатов и состоявшаяся в Варшаве встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глиньского и Павла Розенко. По ее итогам Дуда распространил заявление, в котором выразил разочарование.
"Я с большой грустью принял информацию о том, что вопрос об эксгумациях не был поднят украинской стороной в ходе пятничных переговоров в Варшаве вице-премьеров Петра Глинского и Павла Розенко. Не буду скрывать, что с большим сожалением и разочарованием я принял информацию из Варшавы, ибо это была тема, которая представляла собой важный элемент моих переговоров с президентом Порошенко во время визита в Харьков", — сказал он, отметив, что президенты говорили на эту тему также по телефону.
В ответ на это Розенко заявил, что Дуду дезинформировали о переговорах Киева и Варшавы.
Свободу слова обещают не нарушать
С самого начала дискуссий польское руководство заверяло общественность и своих оппонентов в том, что закон не ограничит свободу слова и не запретит делать правдивые свидетельствования.
Во время церемонии подписания документа Дуда заявил, что Польша не будет запрещать говорить правду о холокосте, но не позволит обвинять в этом преступлении государство и народ.
"Я абсолютно не хотел бы, чтобы кто-нибудь из них имел какие-либо сомнения относительно того, может ли он оглашать свои свидетельства, не опасаясь, что подпадет под уголовную ответственность в соответствии с польским законодательством. <…> Одновременно для меня необычайно важно, чтобы — мы как поляки, как государство польское, как народ польский — не были обвиняемы в участии в холокосте, как некоторые говорят, что мы принимали институциональное участие в холокосте, что это имело системный характер", — сказал Дуда.
Он подчеркнул, что во время этих трагических событий Польши не существовало как государства, поэтому говорить об институциональном участии страны в тех событиях неприемлемо. Дуда напомнил, что польские подпольщики противостояли преступлениям нацистов в отношении евреев — был организован Совет помощи евреям "Жигота".
Президент отметил, что были отдельные случаи недостойного поведения поляков, тем более что в Польше за укрывание евреев грозила смертная казнь.
Масла в огонь подлил премьер
Нешуточный скандал разгорелся после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообщался с журналистами в Мюнхене. Отвечая на вопрос израильского журналиста, будет ли в соответствии с новым законом наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам, Моравецкий ответил: "Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы".
"Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, как и высказывания о том, что были исполнители евреи, русские и украинские преступники, а не только немецкие", — сказал Моравецкий.
Слова, касающиеся евреев, вызвали возмущение Нетаньяху. В телефонном разговоре он заявил польскому коллеге о неприемлемости его слов о причастности к холокосту отдельных представителей еврейского народа.
В ответ на это в Варшаве заявили, что закон о холокосте позволит говорить обо всех причастных к уничтожению евреев, независимо от их национальной принадлежности.
"Были и предатели среди поляков, и герои. Были, однако, случаи, что евреи, пойманные немцами, предавали поляков, которые их укрывали. Ситуация была чрезвычайно сложная. Нужно это все рассказывать", — сказал польский министр Чапутович.
В свою очередь, шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что слова премьера о том, что среди коллаборантов, помогавших нацистам во времена Второй мировой войны, были представители разных народов, это "болезненная правда".
"В то же время премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты", — добавил он.
Твердая польская позиция
Израиль и Польша не отказываются от переговоров по тематике спорного закона и даже создали специальные рабочие группы во главе с заместителями премьеров.
Польская сторона практически сразу задекларировала готовность к встрече этих групп в кратчайшие сроки в любой из стран. Первая такая встреча должна состояться в четверг в Тель-Авиве.
Тем не менее Варшава не собирается уступать и вносить в закон изменения, устраивающие Израиль. В Польше настаивают на том, что оппоненты неправильно информированы.
Шеф канцелярии премьер-министра Марек Суский заявил, что польская делегация приедет не для того, чтобы вести переговоры о содержании закона о холокосте. "Мы хотим выяснить разногласия и вести диалог, основанный на правде", — написал Суский в твиттере.
Закон пока не будут применять
Польские власти обещают, что до вердикта Конституционного суда привлекать к уголовной ответственности по новому закону никого не будут.
Так, посол Польши Яцек Ходорович заверил израильских парламентариев, что "прокуратура не станет никого преследовать, пока закон не будет внимательно изучен в Конституционном суде".
При этом замминистра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий отметил, что МИД будет реагировать на нарушения закона: например, на формулировки о "польских концлагерях".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.