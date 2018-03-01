Скандальный закон о холокосте и бандеровцах вступил в силу в Польше

Несмотря на резонанс, президент Польши Анджей Дуда подписал документ, но после направил его на рассмотрение Конституционного суда.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. В Польше вступил в силу скандальный закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, а также обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам, сообщает РИА Новости.

Документ еще на стадии проекта вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Несмотря на резонанс, президент Польши Анджей Дуда подписал документ, но после направил его на рассмотрение Конституционного суда.

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Что теперь вне закона

Сейчас за употребление выражения "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками нацистов, грозит штраф или лишение свободы до трех лет. Такое же наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные преступления.

Резкая реакция Израиля

Закон вызвал негативную реакцию в израильских политических кругах. Так, министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал отозвать посла из Варшавы. В ответ на это спикер сената Польши Станислав Карчевский пригрозил осложнением отношений между странами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что категорически против уголовного преследования за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой.

"Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать холокост", — говорится в заявлении главы правительства.

Его поддержал и лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог. Он обратился к премьеру и главе МИД с требованием отозвать посла в Польше для проведения консультаций. "С нашей точки зрения, закон недопустим", — заявил Герцог.

Его соратница по левоцентристскому блоку "Сионистский лагерь", экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни назвала польский закон "попыткой отрицать исторические факты и соучастие ряда поляков в холокосте".

Украина тоже недовольна

В Киеве закон также вызвал резкие протесты. Еще на этапе обсуждения националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Особое недовольство на Украине вызывает негативная трактовка со стороны Польши личности Степана Бандеры, который был лидером "Организации украинских националистов"* и одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА).

Представители "Свободы" даже зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА* наряду с государственным.

Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".

Не принесла желаемых результатов и состоявшаяся в Варшаве встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глиньского и Павла Розенко. По ее итогам Дуда распространил заявление, в котором выразил разочарование.

"Я с большой грустью принял информацию о том, что вопрос об эксгумациях не был поднят украинской стороной в ходе пятничных переговоров в Варшаве вице-премьеров Петра Глинского и Павла Розенко. Не буду скрывать, что с большим сожалением и разочарованием я принял информацию из Варшавы, ибо это была тема, которая представляла собой важный элемент моих переговоров с президентом Порошенко во время визита в Харьков", — сказал он, отметив, что президенты говорили на эту тему также по телефону.

В ответ на это Розенко заявил, что Дуду дезинформировали о переговорах Киева и Варшавы.

Свободу слова обещают не нарушать

С самого начала дискуссий польское руководство заверяло общественность и своих оппонентов в том, что закон не ограничит свободу слова и не запретит делать правдивые свидетельствования.

Во время церемонии подписания документа Дуда заявил, что Польша не будет запрещать говорить правду о холокосте, но не позволит обвинять в этом преступлении государство и народ.

"Я абсолютно не хотел бы, чтобы кто-нибудь из них имел какие-либо сомнения относительно того, может ли он оглашать свои свидетельства, не опасаясь, что подпадет под уголовную ответственность в соответствии с польским законодательством. <…> Одновременно для меня необычайно важно, чтобы — мы как поляки, как государство польское, как народ польский — не были обвиняемы в участии в холокосте, как некоторые говорят, что мы принимали институциональное участие в холокосте, что это имело системный характер", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что во время этих трагических событий Польши не существовало как государства, поэтому говорить об институциональном участии страны в тех событиях неприемлемо. Дуда напомнил, что польские подпольщики противостояли преступлениям нацистов в отношении евреев — был организован Совет помощи евреям "Жигота".

Президент отметил, что были отдельные случаи недостойного поведения поляков, тем более что в Польше за укрывание евреев грозила смертная казнь.

Масла в огонь подлил премьер

Нешуточный скандал разгорелся после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообщался с журналистами в Мюнхене. Отвечая на вопрос израильского журналиста, будет ли в соответствии с новым законом наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам, Моравецкий ответил: "Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы".

"Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, как и высказывания о том, что были исполнители евреи, русские и украинские преступники, а не только немецкие", — сказал Моравецкий.

Слова, касающиеся евреев, вызвали возмущение Нетаньяху. В телефонном разговоре он заявил польскому коллеге о неприемлемости его слов о причастности к холокосту отдельных представителей еврейского народа.

В ответ на это в Варшаве заявили, что закон о холокосте позволит говорить обо всех причастных к уничтожению евреев, независимо от их национальной принадлежности.

"Были и предатели среди поляков, и герои. Были, однако, случаи, что евреи, пойманные немцами, предавали поляков, которые их укрывали. Ситуация была чрезвычайно сложная. Нужно это все рассказывать", — сказал польский министр Чапутович.

В свою очередь, шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что слова премьера о том, что среди коллаборантов, помогавших нацистам во времена Второй мировой войны, были представители разных народов, это "болезненная правда".

"В то же время премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты", — добавил он.

Твердая польская позиция

Израиль и Польша не отказываются от переговоров по тематике спорного закона и даже создали специальные рабочие группы во главе с заместителями премьеров.

Польская сторона практически сразу задекларировала готовность к встрече этих групп в кратчайшие сроки в любой из стран. Первая такая встреча должна состояться в четверг в Тель-Авиве.

Тем не менее Варшава не собирается уступать и вносить в закон изменения, устраивающие Израиль. В Польше настаивают на том, что оппоненты неправильно информированы.

Шеф канцелярии премьер-министра Марек Суский заявил, что польская делегация приедет не для того, чтобы вести переговоры о содержании закона о холокосте. "Мы хотим выяснить разногласия и вести диалог, основанный на правде", — написал Суский в твиттере.

Закон пока не будут применять

Польские власти обещают, что до вердикта Конституционного суда привлекать к уголовной ответственности по новому закону никого не будут.

Так, посол Польши Яцек Ходорович заверил израильских парламентариев, что "прокуратура не станет никого преследовать, пока закон не будет внимательно изучен в Конституционном суде".

При этом замминистра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий отметил, что МИД будет реагировать на нарушения закона: например, на формулировки о "польских концлагерях".

* Экстремистская организация, запрещенная в России.