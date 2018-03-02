СМИ: израильская полиция допрашивает Нетаньяху

Глава правительства не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Израильская полиция впервые допрашивает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дела о коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Кан".

Глава правительства не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично. Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

"Допрос проходит в его официальной резиденции в Иерусалиме и, как ожидается, продлится четыре часа. Нетаньяху будет продемонстрирован значительный объем доказательств, которые еще не раскрывались общественности, но были представлены суду на слушаниях о продлении задержания основных подозреваемых", — сообщило радио.

Полиция ранее арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, экс-генерального директора министерства связи Шломо Филбера, владельца "Безек" Шауля Эловича вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.

Параллельно с премьер-министром на допрос, по данным радио, вызвана его супруга Сара.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция в прошлом месяце передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента —бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.