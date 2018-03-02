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Рабочий на газокомпрессорной станции в Полтавской области Украины

В Украине ограничили потребление газа

AP Photo/Sergei Chuzavkov
В мире
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В четверг, 1 марта, "Газпром" объявил, что не будет начинать закачку голубого топлива украинскому "Нафтогазу" из-за отсутствия дополнительного соглашения по контракту.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело национальный план действий по ограничению потребления газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Игорь Насалик.

Ограничения будут действовать ближайшие пять дней — по 6 марта включительно.

"На сегодняшний день мы все работаем в штатном режиме. План действий, который начинается с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов газа в сутки", — сказал Насалик, выступая в Раде.

Он добавил, что учебным заведениям рекомендовано прекратить работу на эти дни, а промышленным предприятиям — пересмотреть план действий производства с условием экономии газовых ресурсов.

Газораспределительная станция на Украине
© Sputnik. Стрингер
"Газпром" отказался поставлять газ на Украину

Накануне "Газпром" сообщил, что вернул "Нафтогазу" средства на оплату поставок газа в марте из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Таким образом, российская компания не будет поставлять газ на Украину в этом месяце.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в ближайшие дни на Украине ожидаются сильные морозы, так что возникнет дефицит газа в 18-20 миллионов кубометров в сутки. Эти объемы "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". Теперь украинская компания попытается перекрыть недостачу за счет импорта с европейского рынка, но 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

Коболев уже призвал украинцев экономить газ: тем, кто отапливает им помещения, рекомендуется снизить температуру на один градус днем и на два — ночью. По словам главы "Нафтогаза", это позволит снизить потребность в газе на восемь-девять процентов и продержаться, пока не пройдут сильные холода.

Премьер Украины Владимир Гройсман, со своей стороны, поручил главе Коболеву как можно скорее урегулировать вопрос дефицита суточных объемов газа для покрытия пиковых нагрузок из-за похолодания.




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