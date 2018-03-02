Симоньян о нападках Госдепа: российских журналистов они боятся больше, чем ракет

В свою очередь американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила RT и другие российские СМИ в работе на правительство России.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент на брифинге в Госдепе, когда официальный представитель ведомства Хезер Науэрт отказалась отвечать на вопросы российских журналистов, сообщает РИА Новости.

"По-моему, российских журналистов они боятся больше, чем российских ракет", — заявила Симоньян.

Во время пресс-конференции Науэрт отказалась дискутировать с журналистом телеканала "Россия 1" спросившего, продолжит ли Вашингтон переговоры с Москвой по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Представитель ведомства заявила, что Вашингтон беспокоит, когда на видео российское оружие атакует США.

© Sputnik Владимир Трефилов Гусев о защите российских СМИ американскими коллегами: уважают Россию

Другая журналистка попыталась возразить, отметив что на видео не показан удар по США. "А, вы тоже из России? Ясно все с вами. Идем дальше", — отреагировала Науэрт.

Подобное поведение возмутило даже представителей американских СМИ.

"Они не российские чиновники. Они просто задают вопрос о России", — возразил один из журналистов, а другой отметил, что на кадрах действительно не видно попадания ракет именно по США.

МИД назвал поведение Науэрт недопустимым, пригрозив в случае повторения инцидента сделать "специальные места для журналистов из США".

Российские журналисты регулярно становятся объектом нападок со стороны представителей Госдепартамента. И при прежней, и при нынешней администрации их обвиняют в работе на Кремль и относятся иначе, чем к сотрудникам других СМИ.