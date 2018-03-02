В Instagram появится функция видеозвонков

Эксперты отмечают, что тестирование новой функции уже завершено и нововведение точно появится в популярном приложении

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. В социальной сети Instagram появится возможность совершать голосовые и видеозвонки, сообщает Российская Газета. Первыми иконки вызова в Android-версии популярного приложении обнаружили журналисты издания TechCrunch.

Эксперты отметили, что наличие значков вызова в общем доступе означает, что тестирование завершено, и запуск новой функции точно состоится. Информацию о видеозвонках обнаружили и в Instagram операционной системы iOS.

Instagram video chat is also coming to iOS (but it's clearly not ready just yet) https://t.co/JagC5ChC99 pic.twitter.com/vZjtrCtWwF — Guilherme Rambo (@_inside) 2 марта 2018 г.

​Представители Instagram заявили, что пока не могут прокомментировать слухи о нововведении.