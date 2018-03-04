Умер известный итальянский футболист

Давиде Астори умер во сне в отеле в Удине, где "Фиорентина" разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии с "Удинезе".

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Капитан "Фиорентины" и защитник сборной Италии Давиде Астори умер на 32-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт клуба.

По данным Udine Today, футболист умер во сне в отеле в Удине, где "Фиорентина" разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии с "Удинезе".

За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч и отметился одним голом.

Астори за свою карьеру кроме "Фиорентины" выступал за "Рому", "Кальяри", "Кремонезе " и "Пиццигеттоне". В составе сборной Италии он занял третье место на Кубке Конфедераций-2013.