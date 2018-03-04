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Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2 в кинотеатре Москва

Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила о нападении

© Sputnik. Evgenya Novozhenina
В мире
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Страсти вокруг предвыборного скандала между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским набирают новые обороты.

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Бывшая телеведущая и нынешний кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак заявила, что на нее "напал человек с целью отомстить за Жириновского".

Напомним, скандал между Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским разгорелся на прошлой неделе в ходе президентских дебатов во время прямого эфира на канале "Россия 1". Тогда два кандидата в президенты поругались не на шутку, Жириновский оскорбил Собчак, последняя в ответ брызнула в него водой.

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© RUPTLY.
Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

"Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию", — написала Собчак в своем микроблоге Twitter в воскресенье.

Позднее Telegram-канал TVmoscow опубликовал снимок молодого человека с надписью: "Алан Дзуцев, напавший на Собчак".




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