Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила о нападении

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Бывшая телеведущая и нынешний кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак заявила, что на нее "напал человек с целью отомстить за Жириновского".

Напомним, скандал между Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским разгорелся на прошлой неделе в ходе президентских дебатов во время прямого эфира на канале "Россия 1". Тогда два кандидата в президенты поругались не на шутку, Жириновский оскорбил Собчак, последняя в ответ брызнула в него водой.

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"Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию", — написала Собчак в своем микроблоге Twitter в воскресенье.

Только что на меня напал человек. Толкнул —я упала,облил чем то с криком "это за жириновского" Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

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Позднее Telegram-канал TVmoscow опубликовал снимок молодого человека с надписью: "Алан Дзуцев, напавший на Собчак".