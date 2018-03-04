Путин: Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Москва не выдаст Вашингтону 13 граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США, заявил Владимир Путин в интервью NBC, пишет РИА Новости.
Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — заявил Путин, отвечая на вопрос, готова ли РФ выдать США своих граждан.
Интервью Путина транслировалось в переводе на английский язык.
Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.