Путин: Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

Российский лидер Владимир Путин в интервью NBC ответил на вопрос, готова ли РФ выдать США своих граждан.

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Москва не выдаст Вашингтону 13 граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США, заявил Владимир Путин в интервью NBC, пишет РИА Новости.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — заявил Путин, отвечая на вопрос, готова ли РФ выдать США своих граждан.

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Интервью Путина транслировалось в переводе на английский язык.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.