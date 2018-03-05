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Церемония вручения Оскар -2018

"Оскар" - 2018: назван лучший фильм года

© AP Photo.
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"Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории, являлась лидером по числу номинаций, была представлена в 13 категориях.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Кинокартина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" получила главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

На главную награду в категории "Лучший фильм" в этом году претендовали девять картин: "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти, которым в прошлом году "не повезло" — они вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет".

Постер к фильму Форма воды
Fox Searchlight Pictures
Постер к фильму "Форма воды"

"Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории, являлась лидером по числу номинаций, была представлена в 13 категориях.

Гильермо дель Торо также завоевал "Оскар" за режиссуру. Для негоэто четвертая номинация на "Оскар" и первая победа.




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