"Оскар" - 2018: назван лучший фильм года

"Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории, являлась лидером по числу номинаций, была представлена в 13 категориях.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Кинокартина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" получила главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

На главную награду в категории "Лучший фильм" в этом году претендовали девять картин: "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти, которым в прошлом году "не повезло" — они вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет".

Fox Searchlight Pictures Постер к фильму "Форма воды"

"Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории, являлась лидером по числу номинаций, была представлена в 13 категориях.

Гильермо дель Торо также завоевал "Оскар" за режиссуру. Для негоэто четвертая номинация на "Оскар" и первая победа.