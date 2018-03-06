Ученые из России нашли способ управлять самоубийством клеток человека

Открытие особенно интересно в контексте борьбы с раком, клетки которого ученые надеются унитожать, запустив "белки смерти" и не затрагивая здоровые ткани.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Способ остановки программы самоуничтожения в клетках человека нашли ученые-биологи из МГУ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Cell Death & Disease.

Геномы человека и других многоклеточных существ содержат сразу несколько наборов генов со специальными "инструкциями" по самоуничтожению клеток в определенных условиях. К примеру, подобное "запрограммированное самоубийство", или апоптоз на языке науки, происходит при повреждении ДНК клетки, проникновении вирусов в ее ядро и в некоторых других ситуациях, когда это необходимо для выживания организма в целом.

Многие из подобных реакций запускаются не сами по себе, а в результате контакта оболочки клетки с особыми сигнальными молекулами, объяснил Владимир Гогвадзе, сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ. Это позволяет иммунитету убивать "взбунтовавшиеся" клетки, способные стать родоначальниками раковых опухолей.

Российские биологи изучили работу одного из таких "тумблеров смерти" — белка FasL. Его молекул много и на оболочке клеток человека, и внутри них. Несмотря на то что структура FasL хорошо изучена, ученые не знали, какие именно сигнальные молекулы заставляют его убивать клетку. Еще точнее — было не понятно, как белок располагается внутри мембраны и взаимодействует с внутренним содержимым клетки.

Российские исследователи выяснили, как можно использовать FasL для "торможения" процесса клеточной смерти. Это стало возможно благодаря экспериментам на особой линии раковых клеток, выращенных в лабораториях МГУ и ИТЭБ РАН. ДНК этих клеток модифицировали так, что их можно было заставить производить огромные количества FasL или полностью прекратить синтез белка. Манипуляции помогли разобраться в механизме апоптоза.

© Sputnik Сария Кварацхелия Врачей поразили показатели раковых заболеваний в Абхазии

Опыты показали, что для работы "кнопки самоубийств" нужен еще один белок — кавеолин-1. Он присутствует в мембранах клеток человека и играет важную роль в работе особых участков — кавеолов. Именно там собираются и считываются сигнальные молекулы, поступающие из внешней среды.

Кавеолин-1 играет важную роль в запуске апоптоза: внутри FasL есть своеобразное "посадочное место" для кавеолина, удаление которого отключает программу клеточного самоубийства. Это происходит даже при очень высоких концентрациях и того, и другого белка.

Открытие особенно интересно в контексте борьбы с раком, клетки которого теряют способность уничтожать себя. Ученые надеются, что дальнейшее изучение кавеолина, FasL и прочих "белков смерти" поможет понять, как насильно включить их в раковых клетках. И как следствие — уничтожить раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.