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Баронесса Ирина фон Дрейер посетила Кремль

Французская 102-летняя баронесса проголосует на выборах президента России

© Sputnik. Михаил Воскресенский
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Темы:
Выборы президента России 2018 (31)
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Баронесса Ирина фон Дрейер уже определилась, за кого отдать свой голос, сообщил ее сын.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Французская баронесса Ирина фон Дрейер, получив накануне своего столетия гражданство России, собирается 18 марта голосовать на выборах президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сына Фому, тоже недавно получившего российский паспорт.

Печать избирательных бюллетеней для выборов президента РФ
© Sputnik. Михаил Воскресенский
Россияне в Турции досрочно проголосовали на выборах президента

"Да, конечно, мамочка будет голосовать! Как я понял от представителей консульства, в Межев, где мама живет, приедет делегация, чтобы обеспечить голосование для нее", — сказал он.

В посольстве России в Париже РИА Новости подтвердили, что сотрудники посольства — члены участковой избирательной комиссии № 8311 при почетном консульстве России в Лионе с опечатанной урной посетят баронессу, которая по состоянию здоровья не может прибыть лично для голосования на избирательный участок, но выразила желание отдать свой голос на выборах президента России.

Гражданство баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер — дочь белого эмигранта Владимира фон Дрейера, получила в ноябре 2015 года указом президента России Владимира Путина. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 года она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".

Выборы президента пройдут 18 марта. Во Франции для голосования россиян будет открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.

Темы:
Выборы президента России 2018 (31)



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