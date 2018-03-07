Ученые выявили новые типы диабета

Диабет следует разделять не на две группы, как сейчас, а на пять. К такому выводу пришли скандинавские ученые, пишет The Lancet Diabetes & Endocrinology.

СУХУМ — 7 мар, Sputnik. Диабет традиционно делится на две группы – по признакам недостаточной выработки инсулина клетками поджелудочной железы (диабет первого типа) и потери тканями чувствительности к инсулину (диабет второго типа). Ко второму типу относят до 85 процентов случаев диабета, и именно здесь возможны вариации.

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә "Школа сахарного диабета": как в Абхазии диагностируют диабет

Как сообщает МИР24, исследователи из Центра исследования диабета университета Лунда (Швеция) и финского Института молекулярной медицины проанализировали данные на 8980 человек с "классическим" типом заболевания. В результате все пациенты разделились на пять групп в зависимости от характеристик заболевания и вероятности осложнений. Анализ повторили на группе из 5795 человек и получили сходные результаты.

По итогам эксперимента три типа заболевания были определены как тяжелые, и два как умеренные. Таким образом, для эффективного лечения требуется более тщательная диагностика типа диабета, делают вывод ученые. Выяснилось, например, только небольшая часть пациентов из групп с инсулиновой недостаточностью получала в качестве терапии инсулин.

Ранее сообщалось о создании пластыря, который должен заменить инсулиновые инъекции и постоянное измерение содержания глюкозы в крови. Основой пластыря является альгинат – вещество, выделяемое из бурых водорослей.