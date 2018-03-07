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Кока-кола

Coca-Cola повысит градус: компания выпустит первый алкогольный напиток

CC0
В мире
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Первыми алкогольный напиток от Coca-Cola смогут попробовать жители Японии. Компания собирается создать конкуренцию популярным в этой стране брендам.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Компания Coca-Cola собирается выпустить свой первый алкогольный напиток, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на заявление компании.

Слабоалкогольный напиток появится на японском рынке и попытается потеснить популярные в этой стране бренды. Градус этих напитков обычно варьируется между тремя и восемью процентами. Они успешно конкурируют с пивом и пользуются популярностью у женской аудитории.

Coca-Cola. Архивное фото
© Sputnik. Евгений Биятов
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Глава японского отделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо заявил, что компания пытается найти новые возможности, лежащие вне основных зон ее работы.

"Мы прежде не проводили экспериментов в категории слабоалкогольных напитков, и это пример того, как продолжаем исследовать возможности за пределами наших основных направлений деятельности. Это уникальный случай в нашей истории. Coca-Cola всегда фокусировалась только на безалкогольных напитках", — рассказал он в интервью, опубликованном на сайте компании.

При этом, по словам Гардуньо, новый концепт Coca-Cola может так и остаться на японском рынке.

"Я не думаю, что люди во всем мире должны ожидать таких вещей от Coca-Cola. Многие рынки становятся похожи на японский, однако, думаю, эта культура все еще очень уникальная и особенная, поэтому многие продукты, которые рождаются там, остаются там", — пояснил он.

По сведениям газеты Financial Times, Coca-Cola, как и многие другие пищевые предприятия, фиксирует падение продаж в своих традиционных сферах.




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