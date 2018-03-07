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Президент России Владимир Путин во время рыбалки, архивное фото

Путин рассказал, о чем "приврал" Мелании Трамп

© Sputnik. Алексей Никольский
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Короткая беседа российского лидера Владимира Путина с супругой президента США состоялась на форуме G20, который состоялся в Гамбурге 7-8 июля 2017 года.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин признался, что немного "приврал" супруге президента США Мелании Трамп и жене итальянского премьер-министра Эмануэль Мауро, рассказывая о своих рекордных уловах на рыбалке.

Короткая беседа российского лидера с супругами президента США и премьер-министра Италии состоялась на форуме G20, который состоялся в Гамбурге 7-8 июля 2017 года. На полях саммита Путин провел ряд международных переговоров, в том числе состоялась первая встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Рассказывал еще о России, о Сибири, о рыбалках. Но, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко по поводу (улова). Когда о рыбалке рассказывают, разве можно не приврать? Рассказывал им о Камчатке, о фауне нашей, о медведях на Камчатке, о тиграх на Дальнем Востоке", — рассказал Путин в фильме "Миропорядок 2018".

Президент РФ В. Путин встретился с президентом ФИФА Д. Инфантино
© Sputnik. Алексей Дружинин
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Он также сообщил, что рассказал женщинам о программе по демографии и применяемых в России мерах по поддержке материнства и детства. По словам Путина, жены политиков удивились объемам материнского капитала.

Путин 3 и 4 августа посещал Дальний Восток, а по пути туда сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.

Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые установленной на маске президента камерой Go Pro, появились в сети. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

А вот после подводной охоты президент признался, что поймать щуку было не так просто. "Такие хитрые, надо сказать, осторожные, достаточно осторожные, когда уходят туда, в тину", — поделился он впечатлениями.

"Владимир Владимирович один, без сопровождающих, смело заплывал на самые глубокие места озера. Это держало в напряжении Шолбана Валерьевича и всех присутствующих. В быту все было просто — готовили также без спецобслуживания, поваров не было", — сказала пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак.




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