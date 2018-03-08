Время в транзите станет туризмом в Дубае

Оператор аэропортов Дубая предложил запустить в городе-эмирате новую программу, благодаря которой транзитные пассажиры смогут выйти из аэропорта и осмотреть город.

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. Дубай планирует запустить программу экскурсий по городу для транзитных пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр города-эмирата.

"В Дубае время в транзите станет туризмом, так как пассажиров пригласят выйти из аэропорта и осмотреть город", — сообщил Dubai Media Office в своем аккаунте в Twitter.

По его информации, новый проект "Микрокосм Дубая" (Microcosm of Dubai) представляет собой ряд экскурсионных маршрутов по городу, каждый из которых займет около 4 часов. Тем пассажирам, которые располагают временем менее 4 часов, аэропорты обещают "виртуальные туры" по городу. Сроки реализации проекта не сообщаются.

Около 4,5 миллионов пассажиров путешествуют транзитом через международный аэропорт Дубая каждый месяц и более 50 миллионов — каждый год. Число туристов в Дубай составляет 14,9 миллиона в год, план города-эмирата — принять 20 миллионов туристов к 2020 году.