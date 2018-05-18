Самолет потерпел крушение на Кубе

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны, сообщает РИА Новости.
Авиалайнер компании Cubana de Aviación направлялся из кубинской столицы в город Ольгин на востоке страны. По предварительной информации, на борту находились 104 человека и члены экипажа.
Сообщается также, что три пассажира потерпевшего крушение самолёта Boeing 737 на Кубе выжили, их госпитализировали.
Los 3 pasajeros que lograron sobrevivir al accidente del avión Boeing 737-200 en La Habana se encuentran en estado crítico, ya hospitalizados. #Cuba #avion https://t.co/8JBy33lXNU pic.twitter.com/MRuGEUcgCz— Periódico Granma (@Granma_Digital) 18 мая 2018 г.
При этом Reuters пишет, что один из выживших погиб в больнице из-за полученных ожогов и других травм.
Авиакомпания Boeing мониторит ситуацию в связи с крушением самолета Boeing-737 на Кубе
"Мы знаем о новостных сообщениях из Кубы и внимательно мониторим ситуацию", — говорится в сообщении авиакомпании
По данным портала Cubadebate, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). После взлета судно рухнуло на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. Инцидент произошел в 12.08 по местному времени в пятницу.