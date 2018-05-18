Самолет потерпел крушение на Кубе

Авиапроисшествие случилось на Кубе в 12.08 по местному времени в пятницу.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны, сообщает РИА Новости.

Авиалайнер компании Cubana de Aviación направлялся из кубинской столицы в город Ольгин на востоке страны. По предварительной информации, на борту находились 104 человека и члены экипажа.

Сообщается также, что три пассажира потерпевшего крушение самолёта Boeing 737 на Кубе выжили, их госпитализировали.

Los 3 pasajeros que lograron sobrevivir al accidente del avión Boeing 737-200 en La Habana se encuentran en estado crítico, ya hospitalizados. #Cuba #avion https://t.co/8JBy33lXNU pic.twitter.com/MRuGEUcgCz — Periódico Granma (@Granma_Digital) 18 мая 2018 г.

При этом Reuters пишет, что один из выживших погиб в больнице из-за полученных ожогов и других травм.

Авиакомпания Boeing мониторит ситуацию в связи с крушением самолета Boeing-737 на Кубе

"Мы знаем о новостных сообщениях из Кубы и внимательно мониторим ситуацию", — говорится в сообщении авиакомпании