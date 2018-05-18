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Крушение самолета на Кубе

Самолет потерпел крушение на Кубе

AFP 2018 / Adalberto Roque
В мире
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Авиапроисшествие случилось на Кубе в 12.08 по местному времени в пятницу.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны, сообщает РИА Новости.

Авиалайнер компании Cubana de Aviación направлялся из кубинской столицы в город Ольгин на востоке страны. По предварительной информации, на борту находились 104 человека и члены экипажа.

Сообщается также, что три пассажира потерпевшего крушение самолёта Boeing 737 на Кубе выжили, их госпитализировали.

При этом Reuters пишет, что один из выживших погиб в больнице из-за полученных ожогов и других травм.

Авиакомпания Boeing мониторит ситуацию в связи с крушением самолета Boeing-737 на Кубе

"Мы знаем о новостных сообщениях из Кубы и внимательно мониторим ситуацию", — говорится в сообщении авиакомпании

По данным портала Cubadebate, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). После взлета судно рухнуло на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. Инцидент произошел в 12.08 по местному времени в пятницу.

 




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