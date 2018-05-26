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Кубок Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" может остаться без болельщиков в финале Лиги Чемпионов

© Sputnik . Стрингер
В мире
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Фанаты не могут попасть на игру английского клуба с мадридским "Реалом" из-за отмены рейсов в Киеве.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Предстоящий матч финала Лиги Чемпионов между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" может пройти без тысячи английских фанатов. Причина — в отмене авиарейсов, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что рейсы из Англии в Киев были отменены из-за того, что в столице Украины не смогли закрепить места для посадки в аэропорте "Борисполь". Три чартерных рейса, запланированные британской туристической компанией, были отменены из-за спора с авиационными властями Киева. Камнем преткновения стал размер самолета.

Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи в 21:45.




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