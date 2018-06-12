23:29 12 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD62.34
  • EUR73.37
Поиск
Страны мира. Македония

Теперь Северная: конституционное название Македонии сменится

© Sputnik . Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
16 0 0

Достижение договоренностей между Грецией и бывшей югославской республики Македония открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министры Греции и бывшей югославской республики Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония, сообщил РИА Новости источник в греческом правительстве.

Все вопросы были сняты в ходе телефонного разговора Ципраса и Заева во вторник, сообщил источник.

Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что со Скопье достигнуто "хорошее соглашение" по конституционному названию Республики Македония, которое отвечает всем требованиям Афин.

О достижении соглашения Ципрас проинформировал президента Греции Прокописа Павлопулоса, его заявление показало в прямом эфире греческое телевидение.

"Скопье внесет изменения в конституцию. Это исторический шаг", — отметил премьер Греции.

Павлопулос сказал, что он удовлетворен достижением соглашения, но оно должно соблюдаться со стороны Скопье.

По информации телевидения, новым названием будет Северная Македония.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Табачная фабрика
    Взять на испуг

    С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Магистральный грузовоз МАЗ-2000 Перестройка, продукция Минского автомобильного завода
Концепт-кары времен Советского Союза
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia