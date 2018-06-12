Теперь Северная: конституционное название Македонии сменится

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министры Греции и бывшей югославской республики Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония, сообщил РИА Новости источник в греческом правительстве.
Все вопросы были сняты в ходе телефонного разговора Ципраса и Заева во вторник, сообщил источник.
Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что со Скопье достигнуто "хорошее соглашение" по конституционному названию Республики Македония, которое отвечает всем требованиям Афин.
О достижении соглашения Ципрас проинформировал президента Греции Прокописа Павлопулоса, его заявление показало в прямом эфире греческое телевидение.
"Скопье внесет изменения в конституцию. Это исторический шаг", — отметил премьер Греции.
Павлопулос сказал, что он удовлетворен достижением соглашения, но оно должно соблюдаться со стороны Скопье.
По информации телевидения, новым названием будет Северная Македония.