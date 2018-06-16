В Китае с неба посыпались морские обитатели

Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских животных, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями осьминогов, креветок и морских звезд, упавших "с неба" на дорогу, ветровые стекла автомобилей и линии электропередач.

— Hilmi Kansu (@hkansu) 16 июня 2018 г.

​Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.

В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает издание. Так, например, в 2017 в Мексике ураган принес в город Тампико "дождь" из рыбы.