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Экспедиция Института экологических проблем севера на Белое море

В Китае с неба посыпались морские обитатели

© Sputnik . Владимир Трефилов
В мире
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Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских животных, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями осьминогов, креветок и морских звезд, упавших "с неба" на дорогу, ветровые стекла автомобилей и линии электропередач.

​Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.

В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает издание. Так, например, в 2017 в Мексике ураган принес в город Тампико "дождь" из рыбы.




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