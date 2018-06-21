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Легендарный певец и композитор Пол Маккартни впервые за свою 40-летнюю карьеру выступает в Москве на Красной площади (рекадрированный).

Новый альбом Пола Маккартни выйдет в сентябре

© Sputnik . Алексей Панов
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В настоящее время сайт музыканта предлагает сделать предзаказ альбома, аудиоверсия которого продается за 13,99 доллара.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни 7 сентября выпустит новый сольный альбом под названием Egypt Station, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт певца и композитора.

Новая, 17-ая по счету, пластинка музыканта была записана на американской звукозаписывающей студии Capitol Records. Обложку диска украшает рисунок в исполнении самого Маккартни. В альбом с 14 песнями вошли также ранее представленные композиции I Don't Know и Come On To Me.

Как признается музыкант, ему нравится название Egypt Station, так как оно соответствует концепции альбома, в котором песни как бы перетекают одна в другую, как станции на пути путешественника.

"Egypt Station начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня следует как новая станция", — пояснил свою задумку Маккартни.

 




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