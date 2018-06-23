Цукерберг решил создать свой журнал

Журнал будет распространяться в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Социальная сеть Facebook приступила к выпуску собственного журнала, сообщает iz.ru.

Журнал под названием Grow будет выходить раз в квартал и преимущественно посвящен деловой тематике, пишет FIPP.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Facebook добавит новую функцию для занятых пользователей

Сообщается, что первый номер нового журнала будет посвящен исследованию нишевых брендов.

По имеющимся сведениям, идея создать Grow "появилась на небольшом собрании в английской деревне около полугода назад".

По словам корреспондента Пита ван Никерка, журнал будет распространяться в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых "эксклюзивных" локациях Лондона.

Лицом на обложке первого номера стал креативный директор бренда Nylon Оскар Олссон.

Журнал, наряду с печатной версией, доступен и в электронной форме.