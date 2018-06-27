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Функция видеозвонка появилась в Instagram

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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В июне 2018 года число активных пользователей Instagram перевалило за один миллиард и, в отличие от Facebook, продолжает существенно расти.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Социальная сеть Instagram выпустила новое обновление, благодаря которому в приложении появится функция видеозвонка, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайте Instagram.

Иконка социальной сети Instagram на экране смартфона
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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"Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct, либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в видеочате можно будет одновременно общаться только с четырьмя людьми, но без временных ограничений. "Вы можете вести видео-чат с друзьями столько, сколько захотите", — добавляется в сообщении.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.





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