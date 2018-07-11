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Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде

Стали известны детали операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

© AFP 2018 / Ye Aung Thu
В мире
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Эвакуация из пещеры проходила в три этапа и заняла три дня. В ней принимали участие сотни специалистов со всего мира. 10 июля подростков и тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Одной из главных причин срочности эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде было падение уровня кислорода в пещере, заявил на пресс-брифинге, посвященном закрытию объединенного штаба спасательной операции в провинции Чианграй, командующий войск специального назначения военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Апхакон Юкхонгкео. Об этом сообщает РИА Новости.

Спасательная операция в Таиланде
© REUTERS / Police Thailand News
Спасены все узники затопленной пещеры в Таиланде

"Когда мы готовили эвакуацию и обсуждали различные варианты, это было в первые дни после того, как дети были обнаружены в дальней камере пещеры, уровень кислорода в атмосфере пещеры начал падать. К 6 – 7 июля оставалось только 15% кислорода, и уровень продолжал уменьшаться, при норме на поверхности 21%. При 12% кислорода в составе воздуха человек начинает засыпать и впадает в кому. Когда было обнаружено снижение уровня кислорода, было принято решение о немедленной эвакуации, ждать больше было нельзя", — рассказал адмирал, сам участвовавший в погружениях в пещере вместе с подчиненными.

"До этого мы надеялись на снижение уровня воды в пещере в результате ее откачивания, и уровень воды действительно снижался, хотя и довольно медленно. Мы надеялись, что наступит момент, когда не останется полностью затопленных участков, которые детям пришлось бы проходить в аквалангах. Однако снижение уровня кислорода и возросший уровень углекислоты не дали нам такой возможности", — добавил командир боевых пловцов.




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