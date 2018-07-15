На пути к демократии: парламент Кубы рассмотрит проект новой конституции

Голосование по документу пройдет 21-23 июля в ходе заседания Национальной ассамблеи народной власти (парламента). После одобрения изменений парламентом их вынесут на народный референдум для получения согласия со стороны кубинского общества.

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Новая конституция Кубы ограничит срок пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности, сообщает РИА Нвости со ссылкой на официальное издание властей страны Granma.

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Согласно проекту основного закона страны, глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков. Кроме того, появится должность президента и вице-президента республики. Ранее главу государства называли председателем Госсовета и Совета министров. Сейчас этот пост занимает Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший Рауля Кастро.

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Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности, отмечает издание.