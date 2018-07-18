В Эквадоре построили пирамиду из живых роз

Цветочная скульптура расположилась на площади около 1000 квадратных метров

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Жители эквадорского города Педро-Мокайо решили побить мировой рекорд по крупнейшему цветочному оформлению, построив пирамиду из полумиллиона живых роз, сообщает портал Моя планета.

Цветочная скульптура расположилась на площади около 1000 квадратных метров. Цветы вставлены в ячейки, которые крепятся на металлические сетки каркаса.

Цветы для пирамиды поставляли 150 местных теплиц, цветы были уложены в специальные ящички с капельным орошением для сохранения свежести. Над цветочной пирамидой добровольцы трудились круглые сутки.

По словам градоначальника Педро-Мокайо, жители более 30 лет выращивают розы и хотят доказать, что их цветы — самые лучшие в мире.