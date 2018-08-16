Телеканал в Германии "признал" Крым территорией России

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ продемонстрировал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. В эфире немецкого телеканала 3Sat была продемонстрирована карта России, на которой полуостров Крым был обозначен частью Российской Федерации, пишет Sputnik France.

Немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен сняли документальный фильм "Сплошь Сибирь", в котором авторы фильма использовали инфографику.

© Фото: 3Sat Стоп-кадр из документального фильма "Сплошь Сибирь"

На показанной в фильме в эфире немецкого телеканала российской карте полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.

Телеканал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.