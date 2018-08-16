Слишком страшный: YouTube заблокировал трейлер хоррора

Сюжет фильма, который снял английский режиссер Корин Харди, основан на битве священников из Ватикана с демонической монахиней в уединенном монастыре в Румынии.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Трейлер хоррора "The Nun" ("Проклятие монахини") был заблокирован на YouTube из-за того, что он слишком страшный, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс NME.

На шестисекундном видео изображена шкала громкости звука, а затем внезапно появляется лицо героя фильма – "монахини".

Спустя несколько дней после появления официального трейлера на YouTube он был заблокирован, но копии успели разойтись по сети.

Представители YouTube пояснили, что блокировка была произведена, поскольку видео нарушает политику сервиса, которая не допускает публикации шокирующего контента.