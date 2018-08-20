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Президент России Владимир Путин (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдают за маневрами военных учений

Путин объявил в войсках внезапную проверку боеготовности

© Sputnik . Алексей Никольский
В мире
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Внезапная проверка боеготовности объявлена Путиным в рамках подготовки к учениям "Восток-2018".

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин распорядился объявить внезапную проверку боевой готовности в частях Восточного и Центрального военных округов, Военно-транспортной и Дальней авиации, а также в Воздушно-десантных войсках. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на заявление Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", — сказал Шойгу.

По его словам, внезапная проверка боеготовности организована в рамках подготовки к масштабным учениям "Восток-2018".

Глава военного ведомства призвал всех участников маневров "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду".

 



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