Создатель первых в мире наручных кварцевых часов скончался в Швейцарии

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Создатель первых в мире наручных кварцевых часов Рене Ле Культр скончался в возрасте 100 лет в Швейцарии, заявила семья часовщика, передает РИА Новости со ссылкой на газету Arcinfo.

Первая марка наручных кварцевых часов, известных как Beta 1, была представлена в 1967 году на ежегодном конкурсе точности, проводимом Швейцарским обществом хронометрии (СЕН).

Ле Культр являлся одним из основателей Швейцарского центра электроники и микротехники, который в 1984 году пришел на смену СЕН.