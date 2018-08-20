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Первая марка наручных кварцевых часов, известных как Beta 1

Создатель первых в мире наручных кварцевых часов скончался в Швейцарии

CC BY 3.0 / CSEM SA /
В мире
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Рене Ле Культр - внук основателя знаменитой часовой фирмы Jaeger-LeCoultre.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Создатель первых в мире наручных кварцевых часов Рене Ле Культр скончался в возрасте 100 лет в Швейцарии, заявила семья часовщика, передает РИА Новости со ссылкой на газету Arcinfo.

Первая марка наручных кварцевых часов, известных как Beta 1, была представлена в 1967 году на ежегодном конкурсе точности, проводимом Швейцарским обществом хронометрии (СЕН).

Ле Культр являлся одним из основателей Швейцарского центра электроники и микротехники, который в 1984 году пришел на смену СЕН.



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