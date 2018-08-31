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Президент РФ Б.Ельцин принимает президента США Б.Клинтона

Опубликованы расшифровки телефонных переговоров Ельцина с Клинтоном о Путине‍

© Sputnik . Владимир Родионов
В мире
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Беседа между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном состоялась 8 сентября 1999 года.

СУХУМ, 31 авг — Sputnik. На сайте библиотеки Билла Клинтона опубликовали расшифровки телефонных переговоров с Борисом Ельциным в 1999 году, из которых следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемником Владимира Путина.

Ельцин в ходе беседы, состоявшейся 8 сентября, выразил уверенность, что новый лидер страны получит поддержку граждан.

Первый российский президент признался, что ему потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто может в 2000 году возглавить страну. Некоторое время он не мог найти ни одного кандидата.

"В конце концов я наткнулся на него, это Путин", — сообщил Клинтону Ельцин.

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Пресс-служба Президента РФ
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Как рассказал первый российский президент, он изучил биографию Путина, его связи и интересы, после чего понял, что он надежный человек, хорошо разбирающийся в своей сфере ответственности.

Положительными качествами Путина Ельцин назвал то, что он "обстоятельный и сильный", а также "очень общительный".

По словам Ельцина, он был уверен, что его американский коллега убедится в том, что новый лидер страны будет "высококвалифицированным партнером".

Второй разговор

Спустя два месяца, 19 ноября, в ходе еще одного разговора Ельцин высказал уверенность, что именно Путин займет пост президента России.

"Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад", — ответил он на вопрос Клинтона насчет того, кто одержит победу на президентских выборах.

Клинтон уже успел тогда пообщаться с Путиным на саммите АТЭС в Окленде. По словам американского лидера, он произвел на него впечатление очень умного человека. Ельцин в ответ отметил, что Путин обладает "внутренним стержнем" и сделает все возможное в рамках закона, чтобы победить.

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"И он победит. Вы будете вместе работать", — подчеркнул Ельцин, пообещав, что он продолжит линию предшественника на развитие демократии и экономики, а также расширит контакты России.

По словам первого российского президента, у Путина "есть энергия и ум, чтобы преуспеть".

Ельцин назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра 9 августа 1999 года, назвав его в тот же день своим преемником. 16 августа Госдума утвердила Путина в должности главы правительства.

Ельцин объявил об уходе в отставку 31 декабря 1999 года, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. 26 марта он победил на выборах в первом туре.



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