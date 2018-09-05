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Возвращение "раскладушки": Samsung в ноябре презентует новый смартфон

© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
В мире
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Топ-менеджер компании отметил, что последние исследования рынка смартфонов показали, что люди стали все чаще интересоваться складными моделями смартфонов.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Компания Samsung в ноябре текущего года продемонстрирует новую модель раскладного смартфона Galaxy X. Об этом рассказал генеральный директор мобильного подразделения корпорации Донг Джин Ко, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC.

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По его словам, презентация нового устройства должна состояться на конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско. На данный момент новый смартфон находится на финальной стадии разработки.

Донг Джин Ко также добавил, что новое устройство по большей части будет использоваться в сложенном состоянии, но если пользователь захочет посмотреть видео, то он может разложить смартфон. Другие детали нового гаджета представитель Samsung не раскрыл, но заверил, что его функционал будет полезен для пользователей.



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