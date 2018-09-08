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Снег в пустыне Сахара 7 января 2018

Как из Сахары сделать оазис, придумали ученые

© REUTERS / Hamouda Ben Jerad
В мире
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В своем исследовании ученые предложили покрыть всю площадь Сахары (более девяти миллионов квадратных километров) солнечными и ветряными электростанциями.

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Группа метеорологов из США, Китая и Италии во главе с Юджинией Калнай провела моделирование климата пустыни Сахара, которое показало, что этот регион снова может стать плодородным. Их исследование опубликовано в журнале Science. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сахаре второй раз за зиму выпал снег
© NASA
Сахара удивляет: в пустыне второй раз в году выпал снег

В своем исследовании ученые предложили покрыть всю площадь Сахары (более девяти миллионов квадратных километров) солнечными и ветряными электростанциями. Благодаря реализации этого мегапроекта станет возможно производить в четыре раза больше энергии, чем все человечество потребляет на сегодняшний день.

По их словам, после размещения объектов в пустыне более чем в два раза вырастет количество осадков, которые усилят вегетацию растений, и благодаря этому увеличится растительный покров в регионе.

Ученые отмечают, что ветряные электростанции больших масштабов повлияют на движение ветров, а также поспособствуют перемешиванию воздушных масс. А панели солнечных батарей будут отражать солнечные лучи и таким образом остудят поверхность. По мнению специалистов, таких мер будет достаточно для того, чтобы в пустыне опять стало развиваться земледелие.

Ученые также провели моделирование климата и других пустынь нашей планеты с учетом размещения электростанций, однако на них влияние оказалось ограниченным из-за особенностей их климата и недостаточного размера.



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