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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Путин: отношения с Турцией развиваются энергично и позитивно

© Sputnik . Сергей Гунеев
В мире
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Путин и Эрдоган, переговоры которых проходят в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей, встретились спустя 10 дней после саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Отношения России и Турции развиваются энергично и позитивно, это касается торговли, безопасности на международной арене, но есть и сложные вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

"Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно. Это касается торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, объемы. Это касается нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе и на международной арене в широком смысле. Вопросов очень много, причем есть и сложные вопросы. Я очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет", — сказал Путин.

Встреча двух лидеров проходит в Сочи, главной темой беседы, как ожидается, станет ситуация в сирийском Идлибе.



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