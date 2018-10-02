Скончался Роман Карцев

По данным СМИ, на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Народный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве, сообщила его директор Наталья Жеромская, передает РИА Новости.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".