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Актер Роман Карцев

Скончался Роман Карцев

© Sputnik . Чижевский
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По данным СМИ, на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Народный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве, сообщила его директор Наталья Жеромская, передает РИА Новости.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".



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