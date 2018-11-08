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Дмитрий Рыболовлев

Российскому бизнесмену Рыболовлеву разрешили выезжать из Монако

© AFP 2018 / VALERY HACHE
В мире
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Российскому предпринимателю Дмитрию Рыболовлеву, которого прокуратура в Монако обвиняет в коррупции, не запрещено покидать пределы страны.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена.

Дмитрий Рыболовлев
© Sputnik / Сергей Гунеев
В Монако миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

Источник РИА Новости в судебных органах сообщал, что помощница российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Тетьяна Бершеда была задержана и освобождена под залог вместе с бизнесменом в Монако.
 



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