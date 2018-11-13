В России намерены предоставить меценатам налоговые льготы

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, сообщает РИА Новости.

© Фото : Алик Алавердян "Каданс" выступил в поддержку "Ашана" в Очамчыре

Проект, внесенный в 2015 году группой депутатов во главе с экс-спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, подготовлен в целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу культуры.

Редакция, одобренная депутатами во втором чтении во вторник, предоставляет регионам право своим законом предоставлять гражданам-меценатам социальный налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Вычет в таком размере предоставляется, если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала в целях их поддержки.

При этом регионы будут вправе установить категории учреждений, некоммерческих организаций и фондов, пожертвования которым могут быть приняты к вычету в таком размере. Сейчас гражданам, жертвующим деньги некоммерческим организациям в области культуры, предоставляется вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

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В состав инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций законопроектом предлагается включать расходы в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки данных учреждений. При этом регионы смогут установить предельные суммы таких пожертвований и категории их получателей.