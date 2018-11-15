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Не менее 130 человек остаются пропавшими при пожаре в Калифорнии

© AFP 2018 / Josh Edelson
В мире
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Подтверждена гибель 50 человек при пожаре в Калифорнии, но эта цифра может быть не окончательной.

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Шериф округа Батте Кори Хони рассказал на пресс-конференции о том, что по меньшей мере 130 человек числятся пропавшими без вести в результате пожара на севере Калифорнии, местоположение еще около 200 человек удалось установить, передает РИА Новости.

"Мы смогли обнаружить или определить, что более 200 человек, которые числились в нашем списке пропавших без вести, таковыми не являются. Это очень позитивная цифра. На сегодняшний вечер у нас 130 человек в списке пропавших без вести", — сказал шериф на пресс-конференции, которую власти штата транслировали в Facebook.

На севере Калифорнии в результате пожара "Кэмп", начавшегося 8 ноября, погибло не менее 48 человек, в районе Малибу на юге штата погибло не менее трех человек.

Горящий дом в американском городе Парадайс, Калифорния, который был полностью уничтожен лесными пожарами
© AFP 2018 / Josh Edelson
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Общая площадь пожара "Кэмп" к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Пожарные воспользовались ослаблением ветра и прокопали траншеи для ограничения огня примерно на трети периметра пожара. Большая часть пожара находится в труднодоступной местности.

На смену бушующим в Калифорнии пожарам через неделю могут прийти дожди, которые вызовут подтопления в ряде районов, сообщил РИА Новости официальный представитель пожарного департамента штата Джонатан Кокс.

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"Мы ожидаем дожди через неделю. Это очень важно для нас, дожди давно должны были прийти. Но у нас есть обеспокоенность, что в этих районах могут произойти оползни и подтопления, потому что после пожара там много участков открытой почвы. Поэтому мы постараемся разобраться с этим как можно быстрее", — сказал Кокс по телефону.

Сейчас в штате действуют два крупных пожара на севере, в районе города Парадайз (округ Бьютт) и на юге, в районе Малибу (округ Вентура).

© Sputnik / Нил Уотерс
Лесные пожары в Калифорнии


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